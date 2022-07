Fritz-Kola Der Coca-Cola-Herausforderer braucht neue Ideen

Mittlerweile ist der Angreifer gewachsen – und gealtert. Fritz-Kola macht mittlerweile 50 Millionen Euro Umsatz, hat über 270 Mitarbeiter. Und doch positioniert sich das Unternehmen noch immer als ewiger David im Kampf gegen Goliath. 2,9 Prozent Marktanteil hatte Fritz-Kola 2021 nach Daten des Analysehauses Euromonitor an den verkauften Colaflaschen im Einzelhandel. Viel ist das nicht: Fritz-Kola landet nach der Original Coke, nach Pepsi, Mezzo Mix, Vita-Cola, Afri-Cola, Schwip Schwap und Sinalco nur auf Rang acht. Zwar ist Fritz auch in der Gastronomie stark, hippe Großstadtcafés haben die Cola und Schorlen häufig im Angebot. Doch in der Coronapandemie bekam Fritz auch die Nachteile zu spüren: Innerhalb weniger Tage brach der Umsatz um 80 Prozent ein. Erst langsam erholt sich die Nachfrage wieder.