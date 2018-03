Frostschäden: Land Rover und Modelez stellen wegen Wassermangel die Produktion ein

Ein Sprecher von Jaguar Land Rover erklärte, dass alle Arbeiter am Standort Solihull erst einmal nach Hause geschickt worden seien. „Wir werden die Mitarbeiter weiterhin auf dem Laufenden halten, wenn sich die Situation entwickelt.“ In Solihull arbeiten rund 11.000 Menschen, die von Montagmorgen bis Samstagmorgen in drei Schichten pro Tag arbeiten. In der Anlage werde 300.000 Fahrzeuge pro Jahr produziert.