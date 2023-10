Fruchtbarkeitsbehandlung Warum Merck als einziger Dax-Konzern seine Mitarbeiter beim Kinderwunsch unterstützt

In den USA, Japan und Kanada hat Merck das Programm bereits gestartet. Nun kommen Großbritannien, China, Indien, Taiwan, Brasilien, Mexiko, die Schweiz – und eben Deutschland – an die Reihe. Mercks globale Personalchefin Khadja Ben Hammada gilt als Treiberin des Projekts. Für Deutschland rechnet der Leiter des deutschen Pharmageschäfts Wernicke „mit 100 bis 200 Bewerbungen pro Jahr“ aus der Belegschaft: „Eine solche Größenordnung legen unsere Erfahrungen in den USA nahe.“ Insgesamt beschäftigt Merck in Deutschland 13.000 Mitarbeiter. Der Antrag für die Kostenübernahme muss nicht beim Vorgesetzten gestellt werden, sondern landet über ein anonymisiertes Verfahren in der Personalabteilung.