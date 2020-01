Früherer Seat-Chef: Renault ernennt Luca de Meo zum neuen Vorstandschef

Der verzögerte Antritt als CEO könnte für Renault einem ungünstigen Zeitpunkt darstellen: der französische Autobauer bemüht sich um eine Erneuerung seiner Partnerschaft mit Nissan. Der ehemalige Chef der Kooperation, Carlos Ghosn, wurde 2018 in Japan verhaftet, bevor er Ende 2019 in den Libanon floh. Er steht in Japan wegen Untreue und finanziellen Fehlverhaltens beim japanischen Renault-Partner Nissan unter Anklage. Der Renault-Vorstand hatte im vergangenen Oktober den Ghosn-Nachfolger und langjährigen -Verbündeten Thierry Bollore als CEO abgesetzt, Finanzchefin Clotilde Delbos übernahm als Interim-Chefin.