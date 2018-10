Führenden Industrie- und Schwellenländer Deutsche Wirtschaft fordert G20 zur Abwehr von Protektionismus auf

Die führenden Industrie- und Schwellenländer (G20-Staaten) müssten vielmehr ihre Arbeitsmärkte „offener, dynamischer und inklusiver“ gestalten. Gerade in Ländern wie Deutschland mit Fachkräftemangel sei ein Zuwanderungsrecht vonnöten, „das sich an den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes orientiert“, sagte Kramer. Er lobte das Fachkräfteeinwanderungsgesetz der Bundesregierung als „Schritt in die richtige Richtung“.