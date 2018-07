Führungskrise IG Metall will Thyssenkrupp mit Krupp-Stiftung stabilisieren

Nach der erneut aufgeflammten Führungskrise bei Thyssenkrupp will die IG Metall gemeinsam mit der Krupp-Stiftung den Konzern zurück in die Spur bringen. „Das ist bedauerlich“, reagierte der Gewerkschaftssekretär und Vize-Chef des Aufsichtsrats, Markus Grolms, am Montagabend gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters auf den Rücktritt des Aufsichtsratschefs Ulrich Lehner. „In solchen Zeiten ist die Mitbestimmung unverzichtbar für die Stabilität des Unternehmens. Gemeinsam mit der Krupp-Stiftung werden wir genau dafür einstehen“, fügte Grolms hinzu. Auch in veränderten Konstellationen gehe es darum, Verantwortung für das Unternehmen und seine Beschäftigten zu übernehmen.