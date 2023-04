Führungswechsel So tickt der designierte Bayer-Chef

Daran gemessen verlief Andersons erster Arbeitstag am Montag dieser Woche eher unspektakulär. Nachdem Laptop, iPhone und iPad eingerichtet waren, stand ein Gespräch mit Noch-Bayer-CEO Baumann an. Später traf Anderson eine Handvoll weiterer Führungskräfte zu Einzelgesprächen. Es ging unter anderem um Strategie und Finanzen.



Am späten Nachmittag seines zweiten Arbeitstages stellt er sich in Leverkusen einem Kreis von Journalisten. Lockere Atmosphäre, keine lange Konferenztafel, eher Café-Atmosphäre, runde Tische. Anderson steht vorne, kombiniert lässig T-Shirt und Sakko und will erklären, wer er ist und – zumindest ansatzweise – was er vorhat.