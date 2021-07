Fünf Vermisste: Nach Explosion im Chemiepark Leverkusen: Kaum noch Hoffnung auf Überlebende

Currenta ist Betreiber des Chemparks mit drei Standorten in Leverkusen, Dormagen und Krefeld-Uerdingen - eines der größten Chemie-Areale in Europa. Mehr als 70 Unternehmen sind dort angesiedelt, darunter auch die Dax-Konzerne Covestro1 und Bayer oder auch Lanxess und Air Liquide. 2019 hatten Bayer und Lanxess ihre Anteile an Currenta mit rund 3300 Mitarbeitern an eine Infrastruktur-Investmentgesellschaft der australische Bank Macquarie verkauft. Das Entsorgungszentrum in Bürrig ist ein Teil des Chemparks, befindet sich aber außerhalb des eigentlichen Werksgeländes.