Für Aufregung sorgten in diesem Zusammenhang Berichte über einen Fund von rund 29 Millionen Impfdosen des Herstellers AstraZeneca in Italien. Es müsse bei den in einer Fabrik am Wochenende sichergestellten Dosen geprüft werden, ob sie für den Export nach Großbritannien bestimmt gewesen seien, heißt es aus dem Umfeld des französischen Präsidialamts. Würde sich dies bewahrheiten, müsste die Lieferung gestoppt werden. Die Entdeckung ist brisant, weil Astrazeneca bei den Lieferungen an die Europäische Union sehr stark im Rückstand ist. Statt bis zu 220 Millionen Dosen will das Unternehmen den EU-Staaten bis zur Jahresmitte nur 100 Millionen liefern.