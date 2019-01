„Für Erziehungsmaßnahmen kann nicht die Industrie geradestehen“ Warum Rheinmetall der Bundesregierung mit einer Klage droht

Was genau im Brief steht, wollen weder Ministerium noch Unternehmen erzählen. Doch laut einem mit der Sache vertrauten Experten fordert der Konzern mit dem knappen Schreiben Einsicht in die entsprechenden Akten zu dem Vorgang. Damit will er die Hintergründe des Verbots und die genaue Begründung erfahren.