Fusion mit Tata Steel Thyssen-Stahlbetriebsratschef zieht sich aus Konzern-Aufsichtsrat zurück

Der Gesamtbetriebsratschef von Thyssenkrupp Steel Europe, Tekin Nasikkol, zieht sich aus dem Aufsichtsrat des Konzerns zurück. „Mit dem Signing zum Joint Venture mit Tata Steel Europe ist klar, in welche Richtung die Thyssenkrupp Steel Europe AG geht – vorbehaltlich der EU-Wettbewerbsprüfung“, erklärte der 50-Jährige am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters. Er wolle sich voll auf den Stahl konzentrieren. Nasikkol gehört seit 2016 dem Kontrollgremium an. Zu seiner Nachfolgerin wurde von Arbeitnehmerseite die Betriebsrätin von Thyssenkrupp Electrical Steel, Barbara Kremser-Bruttel, gewählt.