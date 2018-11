Fusion mit Tata-Steel Thyssen-Stahlbetriebsratschef zieht sich aus Konzern-Aufsichtsrat

Nasikkol gehört seit 2016 dem Kontrollgremium an. Zu seiner Nachfolgerin wurde von Arbeitnehmerseite die Betriebsrätin von Thyssenkrupp Electrical Steel, Barbara Kremser-Bruttel, gewählt. Thyssenkrupp will seine europäische Stahlsparte mit der von Tata Steel zusammenlegen. Der Konzern wäre der größte in der Branche in Europa hinter ArcelorMittal.