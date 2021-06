Fußball-Europameisterschaft Zwei Verletzte bei missglückter Greenpeace-Protestaktion vor EM-Spiel – Scharfe Kritik von Volkswagen

Der Motorschirm-Pilot flog zunächst über dem Stadion und versuchte, einen großen gelben Ball in die Arena sinken zu lassen. Dabei geriet er in eine Stahlseilkonstruktion am Stadiondach und kam ins Trudeln. Nur mit großer Mühe konnte er einen Absturz in die Zuschauerränge verhindern. Nach der Notlandung eilten ihm noch zwei Spieler der deutschen Mannschaft zur Hilfe – dann wurde er von zwei Sicherheitskräften abgeführt.