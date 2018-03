Gabelstapler-Bauer: Kion will nach Gewinnsprung weiter wachsen

Die Erwartungen an Dematic sind hoch: Mit dem 2016 übernommenen Anlagen- und Maschinenbauer will Kion sein Geschäft als Komplettanbieter für Lager und Transportsysteme in neue Höhen befördern. Konzernchef Gordon Riske zeigte sich am Donnerstag zufrieden. Kion sei mit der Neuausrichtung sehr gut vorangekommen, erklärte Riske. Neben Dematic brachte auch ein gutes Geschäft mit Neufahrzeugen den Hersteller von Gabelstapler-Marken wie Linde, Still und Fenwick in Schwung. An dem Erfolg will das MDax-Unternehmen seine Eigner mit einer 24 Prozent höheren Dividende von 99 Cent je Aktie beteiligen. Für 2018 peilt Kion einen Umsatz von 7,7 bis 8,2 Milliarden und ein Ebit von 770 bis 835 Millionen Euro an.