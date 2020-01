Gabelstapler-Hersteller Kion macht 2019 bessere Geschäfte als erwartet

Der Gabelstapler-Hersteller Kion hat dank guter Geschäfte seine Ziele für 2019 erreicht und teilweise übertroffen. Der Umsatz sei nach vorläufigen Zahlen um fast zehn Prozent auf rund 8,8 Milliarden Euro gestiegen, teilte das im Mittelwerte-Index MDax notierte Unternehmen am Freitag in Frankfurt mit. Der Betriebsgewinn (bereinigter Gewinn vor Zinsen und Steuern) zog um acht Prozent auf etwa 850 Millionen Euro an. Der Auftragseingang wuchs um fünf Prozent auf rund 9,1 Milliarden Euro.