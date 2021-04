„Game Changer“ Mit Asthmaspray gegen Corona

Budesonid, so der Name des Kortisonpräparats, wirkt etwa gegen Asthma sowie die schwere Lungenkrankheit COPD. Und offensichtlich auch gegen Covid-19. Das Risiko eines schweren Verlaufs sinkt nach der Einnahme des Mittels um 91 Prozent, fanden die Wissenschaftler der Universität Oxford in einer Studie heraus. Der SPD-Gesundheitsexperte und Mediziner Karl Lauterbach hält Budesonid für einen „Game Changer“ im Kampf gegen Corona; die klinischen Daten seien überzeugend.