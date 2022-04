Gas-Abhängigkeit Die BASF muss ihre Russland-Vergangenheit aufarbeiten!

Das alles ist richtig und gut. Aber dabei darf es nicht bleiben. Wie SPD und CDU muss sich nun auch die BASF fragen: Wie konnte es so weit kommen? Welche Management-Fehler sind passiert? Wie kann es sein, dass sie in Ludwigshafen das Prinzip der Risikostreuung missachteten und das Gas über Handelspartner vor allem aus Russland bezogen? Die Antworten könnten schmerzhaft ausfallen. Um so wichtiger ist, dass die Fragen gestellt werden.