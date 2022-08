Gas-Notlage Industrie greift Auktionsmodell der Trading Hub Europe an

In den vergangenen Wochen hat die THE, der Gasmarktverantwortliche in Deutschland, ein so genanntes Regelenergieprodukt entwickelt. Die Idee sieht im Prinzip vor, dass die THE Gasmengen ausschreibt. Firmen können dann angeben, zu welchem Preis sie auf den Verbrauch verzichten würden. Das Konzept ähnelt den Ausschreibungen bei der Stilllegung von Kohleverstromungskapazitäten. Das Unternehmen, das sein Gas zum geringsten Preis abgeben will, soll den Zuschlag bekommen. Die genaue Produktbeschreibung werde „zeitnah“ veröffentlicht, heißt es von der THE. Anfang Oktober soll das Produkt „operativ genutzt“ werden können. Das entspreche dem „ursprünglichen Zeitplan.“ Das Instrument, so der Plan, soll marktbasierte Anreize für Firmen setzen, ihren Gasverbrauch zu senken.