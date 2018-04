Gasefusion: Linde und Praxair treiben Verkauf von Firmenteilen voran

In der Vergangenheit haben Wettbewerbshüter den Verkauf von Aktivitäten an Finanzinvestoren abgelehnt, da sie nicht über genug Marktmacht verfügten. Doch ein Verkauf der Linde/Praxair-Teile an große Wettbewerber wie Air Liquide oder Air Products könnte neue Kartellbedenken auslösen. Dennoch dürften sie Gebote für einzelne Teile des Portfolios abgeben.