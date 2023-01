Gasehersteller Bye Bye Linde – Der Dax verliert sein wertvollstes Unternehmen

Von März an können Aktien des Gase- und Gasanlagen-Herstellers nur noch in New York gehandelt werden. Die Aktionäre bekommen für jede Aktie von Linde plc eine Aktie einer neuen Holdinggesellschaft. Deutsche Anleger bleiben also im Besitz ihrer Anteile, können diese aber nicht mehr an der Deutschen Börse verkaufen. Auf die Organisationskultur, die Mitarbeiter und Kunden soll der Schritt keine Auswirkung haben.