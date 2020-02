Gasehersteller Linde-Konkurrent Air Liquide profitiert von Sparprogramm

Der französische Gasehersteller Air Liquide hat dank gut laufender Geschäfte mit der Elektronik- und Gesundheitsbranche 2019 deutlich mehr verdient. Zudem profitierte das Unternehmen von seinem Sparkurs und von der Inbetriebnahme neuer Anlagen in China. Die Erlöse legten 2019 im Jahresvergleich um 4,3 Prozent auf 21,92 Milliarden Euro zu, wie der Linde-Konkurrent am Dienstag in Paris mitteilte. Zum Umsatzplus habe die Übernahme von Tech Air, einem US-Händler von Industriegasen und Schweißtechnik, beigetragen.