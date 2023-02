Gasehersteller Linde strebt Gewinnsprung an – zum letzten Mal als Dax-Konzern

Doch die schwächere Konjunktur in Europa sowie die Sanktionen gegen Russland sind auch an Linde nicht spurlos vorbeigegangen. Linde hat das Neugeschäft in Russland gestoppt und angekündigt, sich von Geschäftsbereichen zu trennen. Anfang 2023 ordnete das Schiedsgericht in St. Petersburg an, russische Vermögenswerte von Linde im Wert von gut 450 Millionen Euro einzufrieren.