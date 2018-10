Gasehersteller Linde und Praxair legen Maßnahmenpaket für Milliardenfusion vor

Der US-Newsletter „Capitol Forum“ berichtete am Montag, die Überprüfung dauere an, obwohl das Bureau of Competition bereits vor zwei Wochen ein positives Votum abgegeben und die Sache den Commissioners vorgelegt habe. Linde hat sich bereiterklärt, fast sein gesamten USA-Geschäft an den deutschen Konkurrenten Messer abzugeben, der sich mit dem Finanzinvestor CVC zusammengetan hat, um mit der Übernahme auf den US-Markt zurückzukehren.