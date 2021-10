Gasekonzern Linde: Weiterer Stellenabbau droht

Beim Gasekonzern Linde droht ein neuerlicher Stellenabbau an deutschen Standorten. Laut Arbeitnehmervertretern will sich das Linde-Management die Option schaffen, im Gasebereich in den kommenden fünf Jahren rund jede zehnte Stelle in Deutschland abbauen zu können. Betroffen wären rund 270 Stellen. Im Gegenzug will der Vorstand auf Werksschließungen in Deutschland verzichten. Linde bestätigte, dass der Konzern sich „in Gesprächen mit den Arbeitnehmervertretern“ befinde. Details zu den Verhandlungen wollte der Konzern nicht kommentieren. Erst im Sommer wurde bekannt, dass Linde rund 500 Arbeitsplätze in Deutschland einsparen will.



