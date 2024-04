Gastgewerbe McDonald's, Burger King und Co. legen kräftig zu

22. April 2024 | Quelle: dpa

Vergangenes Jahr sind mehr Menschen zu Fast-Food-Ketten wie McDonald's, Burger King und Co. gegangen und haben dort mehr Geld ausgegeben. Bild: imago images Bild:

Die Systemgastronomie in Deutschland hat vergangenes Jahr kräftig zugelegt. Die Umsätze lagen weit über dem Vor-Corona-Niveau, so der am Montag veröffentlichte Jahresbericht.