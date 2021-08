Gebrauchtwagen: Online-Autohändler Auto1 verbucht Rekordquartal

Das Berliner Unternehmen betreibt eine Online-Handelsplattform, über die Autohändler in 30 Ländern in Europa Gebrauchtwagen verkaufen können. Darüber sollen in diesem Jahr 554.000 bis 580.000 Autos den Besitzer wechseln. Wachsen will das Unternehmen vor allem mit dem eigenen Händler Autohero. Dieser verkaufte im vergangenen Quartal mit 8400 Fahrzeugen sieben Mal so viel wie im Vorjahreszeitraum.