Geheime Kritiker-Listen: Bayer will Betroffene informieren

Bayer will im Skandal um geheime Kritiker-Listen der Tochter Monsanto die Betroffenen in Kürze informieren. Spätestens Ende kommender Woche sollten die auf den Listen verzeichneten Personen benachrichtigt werden, erklärte der Leverkusener Konzern am Dienstag. Die umstrittenen Listen umfassen in erster Linie Journalisten, Politiker und andere Interessengruppen. Aktuell geht Bayer davon aus, dass die PR-Agentur FleishmanHillard im Auftrag von Monsanto solche Listen außer in Frankreich auch in Deutschland, Italien, den Niederlanden, Polen, Spanien und dem Vereinigten Königreich sowie zu Personen im Zusammenhang mit EU-Institutionen angelegt hat.