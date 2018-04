Geländewagen Tesla will Produktion von Model Y im November 2019 starten

12. April 2018 , aktualisiert 12. April 2018, 02:33 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Der Elektroautopionier setzt den Fertigungsstart in den USA Insider zufolge für Ende 2019 an. Die Produktion in China soll zeitverzögert starten.