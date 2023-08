Geldautomaten: Geldautomaten-Hersteller Diebold Nixdorf nach Insolvenz vor Neustart

Der Geldautomatenhersteller Diebold Nixdorf kehrt nach überstandener Insolvenz am kommenden Montag an die Börse zurück. Die finanzielle Sanierung sei abgeschlossen, die neuen Aktien könnten voraussichtlich am 14. August an der New Yorker Börse gehandelt werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.