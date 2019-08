Gemeinschaftswerk: Genehmigung für Joint Venture von BMW und Great Wall unsicher

Dennoch werde das Projekt weiter verfolgt. Am Montag hatte die „Süddeutsche Zeitung“ unter Berufung auf Insider berichtet, das Joint Venture stecke in Schwierigkeiten. Die Gespräche seien bei Grundsatzfragen festgefahren. BMW und Great Wall hatten den Plan eines Gemeinschaftsunternehmens für Elektroautos im Februar 2018 angekündigt. In einem gemeinsamen Werk in China sollen der E-Mini von BMW und E-Autos von Great Wall produziert werden.