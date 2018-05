Der Verkauf ist eine der Auflagen, die Bayer vor der Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto erfüllen muss. BASF will das weltweite Gemüsesaatgutgeschäft von Bayer zusammen in einem Paket mit bestimmten Saatgutbehandlungsmitteln sowie den Digital-Farming-Aktivitäten der Leverkusener für bis zu 1,7 Milliarden Euro kaufen. KWS möchte dagegen nur das Gemüsesaatgutgeschäft erwerben und hatte dafür bereits im Januar geboten. Die niederländische Bayer-Tochter beschäftigt mehr als 2000 Mitarbeiter und verkauft unter dem Namen Nunhems Saatgut für 25 Gemüsesorten. Duenbostel vermutet, dass BASF als Käufer bevorzugt worden sei, da der Chemiekonzern Bayer eine Paketlösung angeboten habe. Bei seine Offerte habe sich KWS am Bayer-Angebot für Monsanto mit einer Bewertung des fast 17-fachen des Betriebsgewinns (Ebitda) orientiert. Das Angebot hebe sich damit deutlich von der BASF-Offerte ab.