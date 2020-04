Genehmigung erteilt Biontech startet klinische Studie für Corona-Impfstoff

In Deutschland werden nach Angaben von PEI-Präsident Klaus Cichutek in diesem Jahr voraussichtlich insgesamt vier klinische Studien mit einem Impfstoffkandidaten starten. Dass bereits in diesem Jahr ein erster zugelassener Impfstoff für die allgemeine Bevölkerung bereit steht, hält Cichutek für unwahrscheinlich.



Die Nachricht elektrisierte Börsianer: Das Mainzer Unternehmen Biontech hat vom Paul-Ehrlich-Institut als einziger Anbieter in Deutschland eine Zulassung zur klinischen Prüfung eines Covid-19-Impfstoffes erhalten. Lesen Sie hier, wie Fondsmanager Biontechs Fortschritt bewerten.



Die Mainzer Biotechfirma Biontech will die Krebstherapie revolutionieren. Mit Bill Gates hat das Unternehmen gerade einen prominenten Investor gewonnen. Offensichtlich steht auch ein Börsengang in den USA bevor. Warum Bill Gates auf Biotech setzt.