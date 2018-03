Es wäre wohl ohnehin nur eine Notoperation ohne großes Heilsversprechen. Längst geht man in der Branche davon aus, dass GE in seiner heutigen Form nicht überleben wird. Die Konzernzentrale in Boston könnte demnächst die Zerschlagung des Industriekonglomerats bekannt geben, sagen Insider. Für das europäische, insbesondere aber für das deutsche Geschäft, hätte eine Zerschlagung tief greifende, möglicherweise verheerende Folgen. Erste Anzeichen eines Kurswechsels gibt es: Europachef Mark Hutchinson, ein Immelt-Vertrauter, musste das Unternehmen im Januar verlassen, er weilt derzeit in Australien. Stephan Reimelt, ehemaliger Direktor für Deutschland, Österreich und die Schweiz, ging 2017 von Bord. Jetzt leitet Peter Stracar die Geschäfte auf dem alten Kontinent. Der frühere Osteuropa-CEO der Amerikaner hat seinen Dienstsitz in Prag, obwohl die Europazentrale in Paris liegt. „Die billigste Lösung“, ätzt ein GE-Manager.