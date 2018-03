General Electric: Krisenkonzern im Fokus der Börsenaufsicht

Doch nach der Ergebnisverkündung am Mittwoch stand noch eine Telefonkonferenz mit Analysten an. Und die hatte es in sich: GE musste eine Untersuchung der US-Börsenaufsicht SEC einräumen. Im Fokus der Ermittler stehen das Versicherungsgeschäft von GE und die Praxis bei der Bilanzierung von Dienstleistungen. „Wir kooperieren ganz und gar mit den Ermittlungen“, sagte Finanzchef Jamie Miller, „die sich noch in einem sehr frühen Stadium befinden.“