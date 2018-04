General Motors: Cadillac-Chef Johan de Nysschen tritt zurück

De Nysschen hat unter anderem den Sitz der Marke nach New York verlagert, um näher an den Großstädtern zu sein, die Cadillac immer mehr den Rücken gekehrt hatten. Außerdem versuchte der ehemalige US-Chef von Audi, Cadillac als Prämienmarke mit höheren Preisen zu positionieren, was allerdings in den USA zu weniger Verkäufen geführt hat.