Genfer Autosalon: Daimler und BMW wollen bei Roboterautos Standards setzen

Die Wolfsburger verhandeln mit dem US-Autobauer Ford über eine Ausweitung ihrer Allianz bei Nutzfahrzeugen auf selbstfahrende Autos, Mobilitätsdienste und Elektroautos. Volkswagen-Finanzvorstand Frank Witter hatte im Gespräch mit Reuters in Genf angedeutet, auch eine Zusammenarbeit mit Daimler und BMW käme in Frage. „Autonomes Fahren ist es allemal wert, sich Optionen anzusehen.“ In der Branche rede ohnehin jeder mit jedem. Volkswagen müsse deutlich offener für Kooperationen werden, hatte Witter gesagt.