Genfer Autosalon: VW erwägt größeren Konzernumbau – Renaissance der Markenwelten-Idee?

Eine mit den Plänen vertraute Person sagte, das Management von Volkswagen Truck & Bus habe in der vergangenen Woche unter Führung von Spartenchef Andreas Renschler über Wege an den Kapitalmarkt diskutiert. Eine der Möglichkeiten sei ein Börsengang, sagte der Insider. Um kapitalmarktfähig zu sein, solle die bisher als GmbH geführte Sparte in eine Aktiengesellschaft – eine deutsche AG oder eine Europa-AG (SE) – umgewandelt werden.