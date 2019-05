Gentherapie: Novartis: SMA-Arznei soll günstiger als vergleichbare Methoden werden

BostonDer Schweizer Pharmakonzern Novartis will seine vor der Zulassung stehende Gentherapie gegen die Muskelerkrankung SMA günstiger anbieten als vergleichbare Behandlungsmethoden. „Insgesamt ist es unser Ziel, bei einem Bruchteil dessen zu liegen, was der aktuelle Versorgungsstandard ist“, sagte Konzernchef Vasant Narasimhan in der Nacht auf Donnerstag. „Und derzeit kostet die Behandlung dieser Patienten vier bis fünf Millionen Dollar über zehn Jahre.“