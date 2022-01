Genting Hongkong: Chinesischer Eigner von MV Werften bereitet selbst Insolvenz vor

Am Montag hatte das Landgericht in Schwerin einen Eilantrag von Genting auf sofortige Auszahlung eines Darlehens des Landes Mecklenburg-Vorpommern an MV Werften zurückgewiesen. Genting befinde sich nun in einer „unmittelbaren und signifikanten“ finanziellen Notlage, erklärte der asiatische Kreuzfahrtkonzern. Die Bestellung von vorläufigen Insolvenzverwaltern sei im besten Interesse des Unternehmens.