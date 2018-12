 Geplante Zug-Fusion: Siemens und Alstom wollen Bedenken der EU-Kommission zerstreuen

MünchenSiemens und Alstom wollen die Bedenken der EU-Kommission gegen die Fusion zum zweitgrößten Eisenbahntechnik-Konzern der Welt mit Zugeständnissen ausräumen. In dem Maßnahmenpaket gehe es vor allem um die Signaltechnik, in der beide Unternehmen besonders hohe Marktanteile haben, aber auch um bestimmte Schienenfahrzeuge, erklärten die Hersteller der Hochgeschwindigkeitszüge ICE und TGV am Mittwoch in einer gemeinsamen Mitteilung. Zusammen beträfen diese rund vier Prozent des Umsatzes der fusionierten Siemens Alstom SA, an der der Münchner Industriekonzern gut die Hälfte der Anteile halten soll.