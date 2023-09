Geplanter Börsengang Schott Pharma will mehr vom Trend zur Spritze profitieren

Vom Trend zur Injektion will Schott Pharma nun stärker profitieren – sicherlich auch mit Blick auf den börsennotierten Konkurrenten Gerresheimer, der seinen Aktienkurs in den vergangenen zwölf Monaten um mehr als 100 Prozent steigerte. Noch in diesem Jahr will Schott Pharma an die Frankfurter Wertpapierbörse gehen. Schott Pharma sei auf dem Markt für injizierbare Medikamente ideal positioniert, wirbt Unternehmenschef Andreas Reisse schon mal um Investoren. Viele Details des geplanten Börsengangs sind allerdings noch offen.