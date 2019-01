 Geplanter Konzernumbau: Siemens-Chef Kaeser will keine Unterstützung von Hedgefonds

MünchenMit einem erneuten Konzernumbau will Siemens-Chef Joe Kaeser einem Magazinbericht zufolge dem Einstieg aggressiver Aktionäre zuvorkommen. Einige prominente Aktivisten hätten ihn gefragt, ob er im Aufsichtsrat Unterstützung brauche, „aber in der freundlichen Art“, zitierte das „Manager Magazin“ Kaeser am Donnerstag.