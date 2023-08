Geplantes PFAS-Verbot Vielen Operationen droht das Aus

Ort bestreitet dabei nicht, dass es PFAS-Substanzen wie PFOA und PFOS gibt, die schwerwiegende Risiken bergen: „Wenige sind jedoch giftig, einige lagern sich in Zellen an und viele sind persistent.“ Bei Fluorpolymeren gebe es dagegen „keine unwägbaren Risiken“ in der Medizintechnik. Im Gegenteil: Fluorpolymere ermöglichten erst die moderne Hochleistungsmedizin.