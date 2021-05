Gerichtsprozess in den USA US-Richter sieht Bayers Glyphosat-Vergleich weiter skeptisch

Damit Bayer die von Monsanto übernommenen Rechtsprobleme in den USA abhaken kann, müsste Chhabria in einem ersten Schritt zunächst seine vorläufige Zustimmung zum Vergleich geben. Doch selbst wenn der Richter am Mittwoch überzeugende Argumente hören sollte, würde dies wohl noch etwas Geduld erfordern. Denn um die Details der Lösung soll es angesichts der komplizierten Lage vorerst nicht gehen. Chhabria kündigte bereits an, dass er eine weitere Anhörung plant, um „die vielen kleineren Fragen“ zu erörtern.



Mehr zum Thema: Verlorene Gerichtsverfahren, Rekordverlust, Imageproblem, Vertrauenskrise: Die Lage bei Bayer ist kritisch. Dennoch halten Großaktionäre an Werner Baumann fest – aus für den ehrgeizigen Vorstandschef wenig schmeichelhaften Gründen.