Gerichtsprozess Schlappe für nachgebesserten Glyphosat-Vergleich von Bayer

Kein Aufatmen für Bayer beim Thema Glyphosat: Ein wichtiger Teil des milliardenschweren Vergleichs in den USA hängt weiter in der Schwebe. Die Einigung mit Klägeranwälten über den Umgang mit künftigen Glyphosat-Klagen müsse noch einmal nachgebessert werden, erklärte der zuständige US-Bezirksrichter Vince Chhabria am Mittwoch. Er bemängelte, dass derzeit gesunde Anwender des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup den Vergleichsvorschlag nicht verstehen könnten, da er „von einem Problem spricht, das zu weit entfernt ist“. Der Richter legte dem Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern nahe, den Antrag auf Genehmigung nochmals zurückzuziehen. Ansonsten könnte es eine Weile dauern, bevor er darüber entscheide.