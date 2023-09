Gerichtsverfahren: Ist Teslas Autopilot sicher? – Erster US-Prozess nach tödlichem Unfall

Im ersten Prozess in den USA gegen den Autobauer Tesla wegen eines tödlichen Unfalls mit eingeschaltetem Autopiloten haben die Kläger dem Konzern schwere Vorwürfe gemacht. „Ein Autohersteller sollte seinen Kunden niemals experimentelle Fahrzeuge verkaufen“, sagte Anwalt Jonathan Michaels in seinem Eingangsstatement bei der Verhandlung in Riverside, Kalifornien.