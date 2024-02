Geschäfte mit „Schmugglern“ Das erstaunliche China-Problem von Beiersdorf

Dass die Daigou dauerhaft vom Markt verschwinden, ist trotz der neuen Härte des Staats unwahrscheinlich: Die Händler haben sich immer wieder erfolgreich an neue Bedingungen angepasst. Ursprünglich kauften sie angesichts großer Preisunterschiede vor allem außerhalb Chinas, zum Beispiel in Südkorea und Australien, aber teils auch in europäischen Ländern: Eine Zeitlang war Milchpulver für Babys etwa in deutschen Drogeriemärkten kaum zu bekommen, weil chinesische Käufer die Artikel massenweise in die Heimat brachten. China ging schon damals gegen die Geschäfte vor. Das Land führte 2019 etwa eine Registrierungspflicht für bestimmte Händler ein.