Geschäftsgeheimnisse Chinesischer Spitzel spionierte Lanxess aus

Dem Angeschuldigten, ein 48-jähriger Deutscher chinesischer Herkunft, drohen bis zu vier Jahre Gefängnis. Dem Mann wird vorgeworfen, relevante Betriebsgeheimnisse über das Herstellungsverfahren des Lanxess-Produkts entwendet, per E-Mail verschickt und in China verwertet zu haben. Neben dem ehemaligen Lanxess-Mitarbeiter, dem das Unternehmen fristlos gekündigt hat, gibt es einen zweiten Angeschuldigten, der die deutsche Staatsbürgerschaft hat und ebenfalls chinesischer Herkunft ist. Der 40-Jährige hat laut Anklage die Betriebsgeheimnisse entgegengenommen und war an der Verwertung in China beteiligt. Auch ihm droht eine Freiheitsstrafe von bis zu vier Jahren.