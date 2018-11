Geschäftsgeheimnisse Chinesischer Spitzel spionierte Lanxess aus

China ist der mit Abstand größte Markt für Chemikalien. Europäische Unternehmen haben sich in den vergangenen zehn Jahren stark auf das boomende Geschäft im Land der Mitte verlassen. Allerdings wuchsen dort zuletzt in immer mehr Marktsegmenten auch starke Konkurrenten heran, etwa bei Agrarchemikalien oder Flüssigkristallen für Flachbildschirme. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) mahnt inzwischen zu mehr Vorsicht im Umgang mit China, deutsche Firmen sollten sich nicht zu abhängig vom chinesischen Markt machen, heißt es im Entwurf eines Grundsatzpapiers des BDI, der Reuters vorliegt. Zwar gelte es, die Chancen des wirtschaftlichen Austauschs zu nutzen. „Die Risiken, vor die uns China stellt, dürfen dabei aber nicht ausgeblendet werden.“ 2017 erzielte Lanxess, dessen Vorstandschef Matthias Zachert Sohn des früheren Präsidenten des Bundeskriminalamts ist, 28 Prozent seines Umsatzes von knapp zehn Milliarden Euro in Asien.