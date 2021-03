Geschäftszahlen Batteriekonzern Varta verdoppelt Gewinn 2020 nahezu

Profitieren will Varta bald auch von der E-Mobilität: Der Batteriekonzern steigt nämlich groß in die Produktion von Batterien für Elektroautos ein. Neuartige Zellen sollen zum Ende des Jahres am Stammsitz in Ellwangen auf einer Pilotlinie produziert werden. Die WirtschaftsWoche hatte vor zwei Wochen exklusiv darüber berichtet. Die großformatige Batteriezelle 21700 (7 cm hoch, 2,1 cm Durchmesser) soll zunächst vor allem in leistungsstarken Elektroautos zum Einsatz kommen.